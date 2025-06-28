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Дмитрий Черышев не согласен с признанием Кордобы лучшим игроком года в РПЛ

Дмитрий Черышев не согласен с признанием Кордобы лучшим игроком года в РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о признании форварда «Краснодара» Джона Кордобы лучшим игроком года в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается признания Кордобы лучшим футболистом сезона РПЛ, мы иногда обсуждаем и выбираем не совсем правильную кандидатуру. Не в том плане, заслужил ли Джон эту награду или нет, а в том, что есть футболисты, которые выполняют черновую работу на поле и тоже заслуживают становиться лучшими.

Если рассматривать награду лучшему бомбардиру, Кордоба заслужил этого звания. Но есть другие игроки, которые заслуживают большего, как говорится, «подносят ему патроны». Защитники и полузащитники тоже заслуживают того, чтобы быть лучшими игроками года», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 в рамках премии Winline «Герои РПЛ». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги. В прошедшем сезоне РПЛ Кордоба сыграл 25 матчей в РПЛ, в которых он отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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