«Бетис» хочет приобрести полузащитника «Ноттингем Форест» Данило — Daily Mail

Полузащитник «Ноттингем Форест» Данило привлёк внимание «Бетиса». Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идёт о возможной аренде игрока. Ранее его переход в «Лион» за £ 20 млн был близок к завершению, но возможный вылет французского клуба в Лигу 2 оказался существенным препятствием для этого.

Данило из-за перелома лодыжки пропустил первые пять месяцев прошлого сезона. Футболист пополнил состав «лесников» в январе 2023 года за £ 16 млн. Суммарно бразилец провёл за английскую команду 62 матча, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

«Ноттингем Форест» по итогам прошлого сезона финишировал на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.