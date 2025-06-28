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Генсек РФС: не было ситуации, когда украинцы помешали проведению матча сборной России

Генсек РФС: не было ситуации, когда украинцы помешали проведению матча сборной России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением об информации, что Украина пыталась сорвать товарищеский матч сборной России с Чили. Ранее сообщалось, что новость о потенциальной игре сборной России с чилийской национальной командой вызвала недовольство у украинского консульства в столице Чили.

«Не понимаю, как консульство Украины может что-то рекомендовать Федерации футбола Чили. Они постоянно занимаются тем, что рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Несмотря на это, вы же видите, что матчи проводятся, причём с разными интересными и сильными сборными. Конкретной ситуации, когда украинцы помешали проведению матча сборной России, не было.

Есть и давление на отдельных игроков из европейских клубов. Их команды иногда давят на футболистов, чтобы они в составе сборной сюда не ехали. Часть в итоге едет, часть — нет», — приводит слова Митрофанова Sport24.

В 2025 году российская национальная команда провела четыре товарищеских матча. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

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