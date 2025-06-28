Ульяновская «Волга» планирует выкупить Владимира Шайхутдинова у ЦСКА

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин высказался о желании клуба осуществить полноценный трансфер голкипера Владимира Шайхутдинова из московского ЦСКА.

«Нам интересен Владимир Шайхутдинов, и мы ведём переговоры для того, чтобы его забрать к себе. Мы рассматриваем полноценный трансфер вратаря», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Владимир Шайхутдинов перебрался в «Волгу» из ЦСКА летом 2024 года на правах годичной аренды. В минувшем сезоне на счету 21-летнего голкипера 16 матчей в Леон Второй лиге дивизиона А. В них вратарь пропустил 16 голов и провёл шесть «сухих» встреч.