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Ульяновская «Волга» планирует выкупить Владимира Шайхутдинова у ЦСКА

Ульяновская «Волга» планирует выкупить Владимира Шайхутдинова у ЦСКА
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Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин высказался о желании клуба осуществить полноценный трансфер голкипера Владимира Шайхутдинова из московского ЦСКА.

«Нам интересен Владимир Шайхутдинов, и мы ведём переговоры для того, чтобы его забрать к себе. Мы рассматриваем полноценный трансфер вратаря», — сказал Наволокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Владимир Шайхутдинов перебрался в «Волгу» из ЦСКА летом 2024 года на правах годичной аренды. В минувшем сезоне на счету 21-летнего голкипера 16 матчей в Леон Второй лиге дивизиона А. В них вратарь пропустил 16 голов и провёл шесть «сухих» встреч.

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