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Тренер «Краснодара» Мусаев: надо забыть уже наше чемпионство

Тренер «Краснодара» Мусаев: надо забыть уже наше чемпионство
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что его команде нужно забыть о её статусе действующего чемпиона России для достижения дальнейших побед. В пятницу, 27 июня, «быки» провели матч с махачкалинским «Динамо» в рамках предсезонной подготовки.

– Пусть игра была и контрольная, но она была первой для «быков» в статусе чемпиона. Ощущалось ли это в раздевалке, при установке на матч и на игре?
– Наверное, чуть ощущалось, и мне это не очень нравится. Надо забыть уже наше чемпионство. Если мы хотим и дальше побеждать, то это нужно оставить в прошлом, потому что если ты будешь выходить в ранге чемпиона и будешь слишком спокоен, это всё плохо закончится. Поэтому нужно быть голодными, как и в начале прошлого сезона. Только так можно добиваться побед. И сегодняшний первый тайм, когда мы проигрывали 0:1, мы увидели, что, если не будем работать максимально, соперник будет превосходить нас в самоотдаче, — сказал Мусаев в интервью пресс-службе «Краснодара» на YouTube-канале клуба.

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