Стало известно, когда Оливье Жиру покинет «Лос-Анджелес»

Нападающий Оливье Жиру и «Лос-Анджелес» договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт МЛС.

Футболист в воскресенье, 29 июня проведёт свою последнюю игру за американскую команду с «Ванкувер Уайткэпс» в рамках МЛС, после чего присоединится к «Лиллю».

«Оливье проявил себя как образцовый профессионал за время своей работы в клубе. Он привнёс скромность и победный настрой, которые помогли воодушевить всех вокруг него. Оливье был выдающимся послом клуба на поле и за его пределами. Мы благодарны за его вклад и желаем ему, его жене Дженнифер и его семье всего самого наилучшего в этой следующей главе», — заявил член правления клуба Джон Торрингтон.

В 18 матчах текущего сезона футболист забил три гола и отдал две результативные передачи.