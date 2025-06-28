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Дмитрий Черышев: обидно, что Пьянич так быстро уехал из российского футбола

Дмитрий Черышев: обидно, что Пьянич так быстро уехал из российского футбола
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Известный российский специалист, бывший футболист Дмитрий Черышев высказался об уходе полузащитника Миралема Пьянича из московского ЦСКА.

«Пьянич — футболист высокого уровня. Было приятно, что он приехал в российский чемпионат, но стало обидно, что он так быстро взял и уехал. Это больше всего напрягает. У меня был момент, когда в команде за сезон менялось четыре тренера. Нельзя говорить, что Пьянич ушёл из ЦСКА из-за того, что Николич покинул команду. Каждый футболист зарабатывает своё место под солнцем благодаря своей работе. Это не то, что мы думаем», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Миралем Пьянич провёл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах и оформил две голевые передачи.

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