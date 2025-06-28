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Дирк Кюйт стал главным тренером «Дордрехта»

Дирк Кюйт стал главным тренером «Дордрехта»
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Бывший футболист сборной Нидерландов, «Ливерпуля» и «Фейеноорда» Дирк Кюйт стал главным тренером «Дордрехта». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Трудовое соглашение специалиста с командой первого дивизиона чемпионата Нидерландов рассчитано до лета 2026 года.

«Я с большим удовольствием жду нового приключения в «Дордрехте». Я вижу, что «Дордрехт» за последние годы стал стабильным клубом. Команда, которая играет в хороший и атакующий футбол, но также развивает много молодых талантов. Я с нетерпением жду начала работы как можно скорее», — приводит слова Кюйта официальный сайт клуба.

Предыдущим местом работы специалиста был «АДО Ден Хааг».

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