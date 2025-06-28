Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«И так его хватает». Джоб Беллингем рассказал, что не следит за игрой брата Джуда

«И так его хватает». Джоб Беллингем рассказал, что не следит за игрой брата Джуда
Комментарии

Новоиспечённый полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем ответил на вопрос, за игрой каких футболистов он наблюдает. 19-летний футболист сообщил, что не следит за выступлениями своего старшего брата Джуда Беллингема, являющегося футболистом мадридского «Реала».

– Я слежу за множеством игроков, особенно за полузащитниками. Раньше любил смотреть, как играет Модрич, когда есть время — просто наслаждаюсь от его игры в середине поля.

– Смотришь ли ты за игрой своего брата?
– Нет, не смотрю (смеётся). Я не слежу за ним, и так его хватает, — приводит слова Джоба Беллингема Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Материалы по теме
Стало известно, сколько матчей пропустит Беллингем в связи с операцией на плече

Беллингем угостил кофе замёрзшую болельщицу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android