«И так его хватает». Джоб Беллингем рассказал, что не следит за игрой брата Джуда

Новоиспечённый полузащитник дортмундской «Боруссии» Джоб Беллингем ответил на вопрос, за игрой каких футболистов он наблюдает. 19-летний футболист сообщил, что не следит за выступлениями своего старшего брата Джуда Беллингема, являющегося футболистом мадридского «Реала».

– Я слежу за множеством игроков, особенно за полузащитниками. Раньше любил смотреть, как играет Модрич, когда есть время — просто наслаждаюсь от его игры в середине поля.

– Смотришь ли ты за игрой своего брата?

– Нет, не смотрю (смеётся). Я не слежу за ним, и так его хватает, — приводит слова Джоба Беллингема Madrid Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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