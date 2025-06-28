Ледяхов: даже не обсуждается, что Мурад Мусаев — лучший тренер сезона

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о признании Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге. Приз был вручён специалисту на премии Winline «Герои РПЛ».

«На все 100% согласен с тем, что Мурад Мусаев — лучший тренер прошедшего сезона РПЛ. Это даже не обсуждается! Человек впервые в карьере выиграл чемпионат России. Плюс «Краснодар» — очень важный клуб для нашей страны», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Под руководством 41-летнего специалиста «быки» стали чемпионами России в минувшем сезоне, набрав 67 очков в 30 турах. Мусаев получил приз из рук бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.