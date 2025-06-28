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Тер Штеген поставил перед «Барселоной» ультиматум, связанный с его будущим — Sport.es

Тер Штеген поставил перед «Барселоной» ультиматум, связанный с его будущим — Sport.es
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поставил руководство каталонского клуба перед выбором: либо он продолжает карьеру в стане сине-гранатовых, либо покидает «блауграну», но с разорванным контрактом, по которому испанский гранд должен заплатить ему в полном объёме. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, немецкий голкипер чувствует себя преданным из-за утечки информации из клуба, ставящей под сомнение его профессионализм. Тер Штеген намерен вернуться в «Барселону» для участия в предсезонной подготовке. Он уверен, что сможет выиграть конкуренцию за место в основном составе у новоиспечённого вратаря команды Жоана Гарсии.

Ранее СМИ сообщали, что сине-гранатовые готовы расторгнуть контракт с 33-летним голкипером, но намерены заплатить ему только за сезон по его контракту, рассчитанному до 2028 года.

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