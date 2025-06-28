Станислав Черчесов высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в новом сезоне

Бывший главный тренер сборных России и Казахстана Станислав Черчесов оценил шансы «Краснодара» на защиту чемпионского титула в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Чемпион должен бороться за чемпионство. Стать чемпионом одно, а подтвердить это сложнее. Для этого «Краснодару» надо будет набрать больше всех очков. Не знаю, что для этого надо «Краснодару». Они знают это лучше меня», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в клубной истории стал чемпионом России. Подопечные Мурада Мусаева финишировали на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко.

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