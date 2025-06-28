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Лидер женской сборной Испании Бонмати на грани пропуска ЧЕ из-за вирусного менингита

Лидер женской сборной Испании Бонмати на грани пропуска ЧЕ из-за вирусного менингита
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на официальном сайте проинформировала о болезни двукратной обладательницы «Золотого мяча», полузащитницы сборной Испании и «Барселоны» Айтаны Бонмати.

«После проведения медицинского обследования у футболистки «Барселоны» и сборной Испании Айтаны Бонмати был диагностирован вирусный менингит. На текущий момент она находится под постоянным наблюдением. По этой причине футболистка не смогла принять участия в товарищеском матче в пятницу, в котором сборная Испании обыграла команду Японии со счетом 3:1 на стадионе «Бутарке» в Леганесе», — написано в заявлении RFEF.

Отметим, что 2 июля начнётся женский чемпионат Европы, участником которого является «Фурия Роха».

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