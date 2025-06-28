Ледяхов — о владельце «Торпедо»: сколько у нас жуликов в России! Причём тут клуб?

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о ситуации в московском «Торпедо». Ранее суд арестовал владельца клуба Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Почему «Торпедо» должно быть исключено из РПЛ? Да, арестовали одного из хозяев клуба, но он же совладелец — есть и другие. Всё зависит от финансовых гарантий. Если клуб не сможет их предоставить, тогда стоит рассматривать вариант дисквалификации команды из РПЛ. А если «Торпедо» предоставит гарантии, причём тут клуб? Ну, арестовали одного товарища, и что? Сколько у нас жуликов в России!» — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Торпедо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место в Мелбет Первой лиге, чем обеспечила себе повышение. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».