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Бителло высказался о шансах «Динамо» на чемпионство в новом сезоне РПЛ

Бителло высказался о шансах «Динамо» на чемпионство в новом сезоне РПЛ
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Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло оценил шансы бело-голубых на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026. С нового сезона командой будет руководить главный тренер сборной России Валерий Карпин.

«Два сезона подряд мы чуть не стали чемпионами — боролись до конца. Я считаю, что последний сезон был неплохой, мы хорошо играли. У нас новый тренер, который хорошо понимает лигу. Мы вполне можем выиграть», — сказал Бителло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков. Сезоном ранее бело-голубые упустили чемпионство в заключительном туре, проиграв на выезде «Краснодару» (0:1).

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