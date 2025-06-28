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Мбаппе сможет принять участие в матче 1/8 финала клубного ЧМ с «Ювентусом» — AS

Мбаппе сможет принять участие в матче 1/8 финала клубного ЧМ с «Ювентусом» — AS
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет доступен для участия в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ювентусом», который состоится 1 июля. Об этом сообщает AS.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, 19 июня французский футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Однако вечером того же дня его выписали из больницы.

По информации источника, Мбаппе примет участие ещё в трёх тренировках «сливочных» до матча с туринским клубом, что поможет набрать ему необходимые кондиции. Подчёркивается, что нападающий уже проводит тренировочные занятия в хорошем настроении, несмотря на недавнюю болезнь.

Ранее СМИ сообщали о потере Мбаппе 4-5 кг веса за период болезни.

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