Мбаппе сможет принять участие в матче 1/8 финала клубного ЧМ с «Ювентусом» — AS

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе будет доступен для участия в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Ювентусом», который состоится 1 июля. Об этом сообщает AS.

Напомним, 19 июня французский футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Однако вечером того же дня его выписали из больницы.

По информации источника, Мбаппе примет участие ещё в трёх тренировках «сливочных» до матча с туринским клубом, что поможет набрать ему необходимые кондиции. Подчёркивается, что нападающий уже проводит тренировочные занятия в хорошем настроении, несмотря на недавнюю болезнь.

Ранее СМИ сообщали о потере Мбаппе 4-5 кг веса за период болезни.

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