Игрок «Рейнджерс» Игамане близок к переходу в «Лилль» — Тавольери

Нападающий шотландского «Рейнджерс» Хамза Игамане может перейти в «Лилль». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, французский коллектив видит в этом игроке замену для Джонатана Дэвида, который с высокой долей вероятности покинет команду этим летом. Отмечается, что Игамане уже согласовал условия сотрудничества с «догами». Клубы на данный момент ещё не оформили трансфер.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Хамза Игамане забил 16 голов и отдал три результативные передачи. По итогам прошедшего сезона «Рейнджерс» занял второе место в турнирной таблице Премьершипа.