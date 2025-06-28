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Игрок «Рейнджерс» Игамане близок к переходу в «Лилль» — Тавольери

Игрок «Рейнджерс» Игамане близок к переходу в «Лилль» — Тавольери
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Нападающий шотландского «Рейнджерс» Хамза Игамане может перейти в «Лилль». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальной сети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, французский коллектив видит в этом игроке замену для Джонатана Дэвида, который с высокой долей вероятности покинет команду этим летом. Отмечается, что Игамане уже согласовал условия сотрудничества с «догами». Клубы на данный момент ещё не оформили трансфер.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Хамза Игамане забил 16 голов и отдал три результативные передачи. По итогам прошедшего сезона «Рейнджерс» занял второе место в турнирной таблице Премьершипа.

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