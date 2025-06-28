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«Барселона» завершает выплату долгов перед Месси, Бускетсом и другими игроками — Sport.es

«Барселона» завершает выплату долгов перед Месси, Бускетсом и другими игроками — Sport.es
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«Барселона» находится на завершающем этапе выплаты задолженностей перед футболистами за 2020 год. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, последний платёж в размере € 16 млн должен быть исполнен в понедельник, 30 июня. Указанная сумма будет распределена между всеми футболистами и тренерами, согласившимися отложить заработную плату в 2020 году. Среди этих игроков называются Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Усман Дембеле, Антуан Гризманн и другие.

Подчёркивается, что самый большой долг «Барселоны» имеется перед Месси. Финальной платёж для аргентинского футболиста составит € 5,95 млн. Окружение экс-нападающего сине-гранатовых отмечает, что каталонский клуб должным образом выполнил свои обязательства.

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