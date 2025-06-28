«Хоффенхайм» усилился защитником сборной Японии

Защитник сборной Японии Коки Матида перешёл из «Юнион Сент-Жиллуа» в «Хоффенхайм». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Футболист подписал с коллективом долгосрочное соглашение.

«Я очень рад, что мой переход в «Хоффенхайм» состоялся. «Хоффенхайм» — чрезвычайно амбициозный клуб, который играет в одной из пяти лучших лиг Европы. Для меня переход в «Хоффенхайм» и Бундеслигу — это следующий шаг в карьере, и я действительно не могу дождаться, чтобы начать работу с моими новыми товарищами по команде. Я определённо сделаю всё возможное, чтобы добиться успеха с командой в будущем», — приводит слова Матиды официальный сайт сине-белых.