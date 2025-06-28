Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хоффенхайм» усилился защитником сборной Японии

«Хоффенхайм» усилился защитником сборной Японии
Комментарии

Защитник сборной Японии Коки Матида перешёл из «Юнион Сент-Жиллуа» в «Хоффенхайм». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Футболист подписал с коллективом долгосрочное соглашение.

«Я очень рад, что мой переход в «Хоффенхайм» состоялся. «Хоффенхайм» — чрезвычайно амбициозный клуб, который играет в одной из пяти лучших лиг Европы. Для меня переход в «Хоффенхайм» и Бундеслигу — это следующий шаг в карьере, и я действительно не могу дождаться, чтобы начать работу с моими новыми товарищами по команде. Я определённо сделаю всё возможное, чтобы добиться успеха с командой в будущем», — приводит слова Матиды официальный сайт сине-белых.

Материалы по теме
«Ньюкасл» может купить защитника «Баварии» Мин Джэ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android