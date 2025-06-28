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Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев высказался о трансферах летом

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев высказался о трансферах летом
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев дал комментарий на тему возможных трансферов клуба.

«Надеемся, что в ближайшее время объявим о новичке, но пока говорить об этом не могу. На данный момент к нам никто не прибыл, контракты с ними не подписаны. Клуб ведёт работу, как и другие команды», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне РПЛ махачкалинское «Динамо» финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Новый сезон начнётся для бело-голубых выездным матчем с московским «Спартаком» в 1-м туре РПЛ. Встреча пройдёт 18-21 июля.

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