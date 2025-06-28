Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов внесён в базу данных «Миротворца»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов попал в базу украинского сайта «Миротворец», о чём свидетельствуют данные, размещённые на портале.

На сайте Радимов представлен как футбольный эксперт в различных российских СМИ, советник генерального директора ФК «Зенит» по развитию молодёжного футбола. В качестве причин внесения экс-футболиста в базу среди прочего называется его участие в акциях, приуроченных к ретроматчу «Зенит» — ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Футбольную карьеру Владислав Радимов завершил в «Зените» в 2009 году. Всего на его счету 34 матча за национальную команду России, в составе которой он отметился тремя голами.