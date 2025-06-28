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«Милан» объявил об уходе из клуба двух футболистов

«Милан» объявил об уходе из клуба двух футболистов
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«Милан» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об уходе из клуба нападающего Жоау Феликса и вингера Риккардо Соттиля в связи с окончанием срока действия их арендных соглашений.

Феликс перешёл в стан «россонери» из «Челси» в феврале 2025 года. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Соттиль был арендован «Миланом» у «Фиорентины». В составе красно-чёрных итальянский футболист сыграл восемь матчей, где не отметился результативными действиями.

По итогам минувшего сезона «россонери» заняли восьмое место.

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