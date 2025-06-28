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Канчельскис оценил вероятность трансфера англичанина Абрахама в «Зенит»

Канчельскис оценил вероятность трансфера англичанина Абрахама в «Зенит»
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе английского нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама в «Зенит».

«Почему бы Абрахаму не перейти в «Зенит»? Что в этом такого? Думаю, никто не будет препятствовать переходу английского футболиста в «Зенит». Ему там будет нормально. Тем более он сейчас находится в Италии — никаких проблем с трансфером не будет. Если бы громкий переход был напрямую из Англии, начали бы задавать вопросы, и это бы обсуждалось. А уехать из Италии в Россию — это личная жизнь Абрахама», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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