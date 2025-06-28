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Экс-футболист сборной России Смолов ответил на вопрос о возможной политической карьере

Экс-футболист сборной России Смолов ответил на вопрос о возможной политической карьере
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Бывший форвард сборной России, чемпион страны в составе «Краснодара» Фёдор Смолов ответил, рассматривает ли политическую сферу после завершения футбольной карьеры. Ранее 35-летний нападающий, контракт которого с клубом истёк в конце сезона, заявил о желании продолжить играть в футбол.

«На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна», — приводит слова Смолова ТАСС.

Фёдор Смолов перебрался в «Краснодар» из московского «Динамо» летом 2024 года в статусе свободного агента. В сезоне-2024/2025 нападающий принял участие в 24 матчах за «горожан» во всех турнирах, записав на свой счёт четыре гола и четыре результативные передачи.

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