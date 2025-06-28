«ПСЖ» может усилить состав защитником из чемпионата Германии — Sport.es

«ПСЖ» проявляет интерес к 26-летнему центральному защитнику берлинского «Униона» Диогу Лейте. Об этом сообщат Sport.es.

По информации источника, потенциальный переход португальского футболиста может обойтись французскому гранду в сумму около € 13 млн. Подчёркивается, что «ПСЖ» устраивает данная цена на игрока.

Лейте выступает в составе «Униона» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 17 млн.

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