Канчельскис: можно поспорить с тем, что Кордоба — лучший футболист сезона РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о признании форварда «Краснодара» Джона Кордобы лучшим игроком года в Российской Премьер-Лиге.

«Можно поспорить с тем, что Кордоба — лучший футболист сезона РПЛ. У нас же голосуют по тому принципу, что его команда выиграла чемпионство. У нас мало кто может возразить. Происходит голосование по принципу 1 мая — все взяли и подняли флажки. Хотя, честно говоря, больше особо и некого выделить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В прошедшем сезоне РПЛ Кордоба сыграл 25 матчей в РПЛ, в которых он отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.