В «Зените» высказались о необычном поздравлении «Краснодара» с чемпионством

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о цитате, появившейся на официальном сайте сине-бело-голубых после того, как «Краснодар» стал чемпионом России. Санкт-петербургский клуб поздравил «быков» с успехом, в частности, использовав фразу: «Мы будем жить теперь по-новому».

«Узнаете, что такое «жить по-новому» уже с первого тура нового сезона. Изменение стратегии? Нет, никакой смены клубной стратегии не будет. Стратегия у «Зенита» одна – победная», – приводит слова Медведева «Советский спорт».

«Краснодар» завершил минувший сезон с 67 очками в 30 матчах и впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. «Зенит» заработал 66 очков и расположился на второй строчке.

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