Игорь Ледяхов: я давно не припомню такого шапито в российском футболе

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о большом количестве скандалов в чемпионате страны.

«Я давно не припомню такого шапито в российском футболе. Российский чемпионат непредсказуем, чему удивляться? У нас постоянно возникают какие-то вопросы. Можно вспомнить историю с «Тамбовом». Со стыковыми матчами в этом сезоне устроили какой-то цирк. Два матча «Сочи» с «Пари НН» — это издевательство над футболом. Это всё влияет на имидж российского футбола. Руководителям РФС есть над чем работать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона-2024/2025 «Черноморец» занял третье место в Мелбет Первой лиге, но не был допущен до участия в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям Российской Премьер-Лиги. Занявший пятое место в Первой лиге «Сочи» одолел «Пари НН» (1:2, 3:1) в переходных матчах, но в РПЛ пробились оба клуба. Занявшие 12-е место в прошлом сезоне «Химки» не прошли лицензирование для участия в новом сезоне.