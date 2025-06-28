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Бенфика — Челси. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Энцо Мареска — об Энцо Фернандесе: я очень им доволен, он славный парень

Энцо Мареска — об Энцо Фернандесе: я очень им доволен, он славный парень
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска перед матчем 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Бенфикой» высоко отозвался о полузащитнике своей команды Энцо Фернандесе, который ранее выступал за «орлов».

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
28 июня 2025, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень доволен Энцо, поскольку он славный парень. Он вежливый и хороший человек. Энцо очень здорово поработал над всеми аспектами на поле и за его пределами. Вначале ему было непросто вникнуть в то, как мы хотим играть. Но он делает фантастические вещи с точки зрения цифр, голевых передач. Это то, чего мы хотим от наших игроков линии нападения.

Я много раз утверждал, что предпочитаю, чтобы игроки нападения забивали по 10–12 голов каждый, а не только один нападающий с 40 голами. Так что его вклад в этом сезоне значителен, и я уверен, что следующий сезон будет ещё лучше», — приводит слова Марески Sky Sports.

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