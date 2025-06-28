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Клопп: клубный чемпионат мира — худшая идея, когда-либо реализованная в футболе

Клопп: клубный чемпионат мира — худшая идея, когда-либо реализованная в футболе
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике клубный чемпионат мира, проходящий в эти дни в США.

«Клубный чемпионат мира — худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Людям, которые никогда не имели ничего общего с этой игрой, приходят в голову подобные идеи. Я опасаюсь, что в следующем сезоне футболисты получат невиданные ранее травмы. Это соревнование проводится в неподходящее время и по неправильным причинам.

Я понимаю тех, кто говорит, что деньги [полученные] за участие огромны. Но в прошлом году были Кубок Америки и чемпионат Европы. В этом году проводится клубный чемпионат мира, а в следующем — чемпионат мира [среди сборных]. Это означает, что вовлечённые игроки не получат ни физического, ни морального восстановления», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

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