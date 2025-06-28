Андрей Канчельскис: скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о наиболее популярных клубах России.

«Скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России. «Спартаку» нужно что-то думать и делать! Конечно, у красно-белых больше армия болельщиков, но «Зенит» постоянно наверху и выигрывает чемпионаты, а «Спартак» на четвёртом-пятом местах. В последнее время питерцы наступают красно-белым на пятки по количеству болельщиков. «Зенит» скоро может стать командой, которая обыграет «Спартак» по всем статьям», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.