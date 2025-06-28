Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: признал бы лучшим тренером сезона Николича, стабильность — признак мастерства

Канчельскис: признал бы лучшим тренером сезона Николича, стабильность — признак мастерства
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что признал бы Марко Николича, возглавлявшего ЦСКА, лучшим тренером в минувшем сезоне РПЛ. Красно-синие заняли третье место в чемпионате России сезона-2024/2025.

«Мурада Мусаева признали лучшим тренером сезона РПЛ, потому что «Краснодар» стал чемпионом. У нас в России есть только одно место — первое. Если бы были еврокубки, это было бы совсем другое дело. Сейчас пока другие критерии.

Хотя, честно говоря, я бы лучшим тренером сезона признал Николича, который выиграл с ЦСКА Кубок России и провёл классную, стабильную весну. Стабильность — признак мастерства, а «Краснодар» лихорадило. «Быки» могли и выиграть, и проиграть, но «Зенит» не воспользовался этой лихорадкой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Андрей Канчельскис: скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android