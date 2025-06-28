Канчельскис: признал бы лучшим тренером сезона Николича, стабильность — признак мастерства

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что признал бы Марко Николича, возглавлявшего ЦСКА, лучшим тренером в минувшем сезоне РПЛ. Красно-синие заняли третье место в чемпионате России сезона-2024/2025.

«Мурада Мусаева признали лучшим тренером сезона РПЛ, потому что «Краснодар» стал чемпионом. У нас в России есть только одно место — первое. Если бы были еврокубки, это было бы совсем другое дело. Сейчас пока другие критерии.

Хотя, честно говоря, я бы лучшим тренером сезона признал Николича, который выиграл с ЦСКА Кубок России и провёл классную, стабильную весну. Стабильность — признак мастерства, а «Краснодар» лихорадило. «Быки» могли и выиграть, и проиграть, но «Зенит» не воспользовался этой лихорадкой», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: