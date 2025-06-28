Kicker: «Бавария» готова заплатить € 50-60 млн за Вольтемаде, «Штутгарт» хочет € 100 млн

«Бавария» ведёт переговоры со «Штутгартом» по трансферу 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, в мюнхенском клубе рассчитывали, что смогут приобрести футболиста сборной Германии за € 50-60 млн. Однако нынешняя команда Вольтемаде оценивает его в € 100 млн. При этом в контракте игрока нет оговорки о досрочном расторжении контракта. Подчёркивается, что в «Баварии» рассматривают Вольтемаде в качестве подмены для 31-летнего форварда Гарри Кейна.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В составе сборной Германии Вольтемаде сыграл два матча.

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