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«Сандерленд» близок к совершению рекордного в истории клуба трансфера — Sky Sports

«Сандерленд» близок к совершению рекордного в истории клуба трансфера — Sky Sports
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«Сандерленд» согласовал покупку полузащитника «Страсбурга» Хабиба Диарра. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, данная покупка станет для «чёрных котов» рекордной. Английский клуб заплатит £ 27 млн и бонусы в размере £ 3 млн. Данный футболист придёт в команду в качестве замены Джобу Беллингему, перешедшему в «Боруссию» Дортмунд.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Диарра забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Сандерленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в АПЛ.

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