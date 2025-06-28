Шикунов: по сезону Кордоба — лучший игрок, он вытащил «Краснодар» за уши

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал признание форварда «Краснодара» Джона Кордобы лучшим игроком года в Российской Премьер-Лиге.

«Кордоба играл лучше Угальде, но лучший бомбардир — Манфред. Кордоба заслуженно стал игроком сезона — чемпионство никуда не денешь. А кто ещё мог претендовать? Тот же Угальде весной сдулся, Батраков и Глушенков тоже исчезли. Сперцян только если, но он стал лучшим полузащитником. По сезону Кордоба лучший. Он вытащил «Краснодар» за уши», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Джон Кордоба забил в сезоне-2024/2025 12 голов и помог «Краснодару» впервые в истории завоевать золотые медали чемпионата России. Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ, отличившись 17 раз.