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CO: Леау — главная трансферная цель «МЮ», «Милан» готов отпустить игрока за £ 68-85 млн

CO: Леау — главная трансферная цель «МЮ», «Милан» готов отпустить игрока за £ 68-85 млн
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«Манчестер Юнайтед» обозначил крайнего нападающего «Милана» Рафаэла Леау в качестве главной трансферной цели клуба на нынешнее лето. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «россонери» готовы продать 26-летнего футболиста за £ 68-85 млн. «Красные дьяволы» намерены сделать первое предложение по Леау в размере около £ 60 млн. Конкуренцию в борьбе за португальского вингера «Манчестер Юнайтед» могут составить «Арсенал», уже начавший прямые переговоры с его представителями, а также «Челси».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Леау с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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