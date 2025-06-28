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Стал известен план «Барселоны» по успешной регистрации Нико Уильямса

Стал известен план «Барселоны» по успешной регистрации Нико Уильямса
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«Барселона» продумывает стратегию, направленную на успешное подписание нападающего «Атлетика» Нико Уильямса, а также на его беспрепятственную регистрацию. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые хотят заключить с футболистом сборной Испании контракт, рассчитанный на шесть лет с целью более лёгкой амортизации сделки. При этом Уильямс согласен получать более низкую заработную плату в первом сезоне за «блауграну», чтобы его трудовое соглашение было зарегистрировано. Однако в следующие годы оклад 22-летнего вингера в испанском гранде увеличится.

Ожидается, что переход Уильямса в «Барселону» состоится до 9 июля, при этом его контракт может быть зарегистрирован на несколько дней позднее.

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