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Игорь Ледяхов назвал заслуженным признание Кордобы лучшим игроком сезона РПЛ

Игорь Ледяхов назвал заслуженным признание Кордобы лучшим игроком сезона РПЛ
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Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о признании форварда «Краснодара» Джона Кордобы лучшим игроком года в Российской Премьер-Лиге.

«У меня лично не возникает вопросов, почему Кордоба был признан лучшим футболистом сезона РПЛ. Джон — лидер «Краснодара» и помог команде стать чемпионом. Все свои амбиции он вложил в результат. Мне кажется, всё заслуженно.

Батраков неплохо провёл первую часть сезона, но во второй нельзя сказать, что он был ярким. Сперцян же выглядел стабильно на протяжении всего сезона, поэтому соглашусь с тем, что он занял второе место в рейтинге лучших игроков сезона. Насчёт третьего места можно поспорить, но Батраков — молодой русский парень, поэтому пусть он займёт эту строчку», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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