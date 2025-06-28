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«Милан» объявил об уходе из клуба шестикратного чемпиона Англии Кайла Уокера

«Милан» объявил об уходе из клуба шестикратного чемпиона Англии Кайла Уокера
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«Милан» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об уходе из клуба 35-летнего правого защитника Кайла Уокера, выступавшего в составе «россонери» на правах аренды.

Игрок перешёл в итальянский гранд из «Манчестер Сити» в минувшем январе. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Уокера с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года. Защитник играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Вместе с манкунианцами Уокер шесть раз становился чемпионом Англии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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