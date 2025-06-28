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«Милан» возобновил интерес к Андрею Сантосу — TEAMtalk

«Милан» возобновил интерес к Андрею Сантосу — TEAMtalk
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Полузащитник «Челси» Андрей Сантос вновь заинтересовал «Милан». Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, этот интерес продиктован неудачными попытками подписать Гранита Джаку из «Байера» и Ардона Яшари из «Брюгге». «Россонери» работают над перестройкой команды, поскольку по итогам прошлого сезона коллектив впервые с 2016 года остался без участия в еврокубках. Стоимость покупки футболиста может составить € 50 млн, что тяжело для миланцев в финансовом плане, однако вариант с арендой может быть реализован. На данный момент официальные переговоры ещё не начались.

В 35 матчах клубного сезона-2024/2025 Сантос забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. На правах аренды бразилец выступал за «Страсбург».

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