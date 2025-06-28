Российский тренер Якубовский: минимальная зарплата в Словении составляет € 1277

Экс-тренер вратарей словенской «Свободы» Любляна и тренер вратарей «Ядран Декани» Борис Якубовский дал комментарий на тему уровня жизни в Словении.

— Сильно ли отличаются цены?

— Бензин дороговат — за литр где-то 145 рублей. Коммуналка тоже дорогая — за стандартную квартиру около 20 тысяч рублей.

— Какова зарплата?

— В Словении высокий уровень жизни, где нет бедных и попрошаек. Даже пенсионеры и безработные могут спокойно попивать кофеёк и пиво в барах. При этом очень мало богатых в Словении. Понятно, что Облак со своими € 400 тысяч выбивается из статистики, но очень большая доля населения живёт на зарплату от € 1,5 до € 2 тысяч. Минимальная зарплата, меньше которой нельзя платить работнику, в Словении составляет € 1277, но это вместе с налогами, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.