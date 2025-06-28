Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский тренер Якубовский: минимальная зарплата в Словении составляет € 1277

Российский тренер Якубовский: минимальная зарплата в Словении составляет € 1277
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер вратарей словенской «Свободы» Любляна и тренер вратарей «Ядран Декани» Борис Якубовский дал комментарий на тему уровня жизни в Словении.

— Сильно ли отличаются цены?
— Бензин дороговат — за литр где-то 145 рублей. Коммуналка тоже дорогая — за стандартную квартиру около 20 тысяч рублей.

— Какова зарплата?
— В Словении высокий уровень жизни, где нет бедных и попрошаек. Даже пенсионеры и безработные могут спокойно попивать кофеёк и пиво в барах. При этом очень мало богатых в Словении. Понятно, что Облак со своими € 400 тысяч выбивается из статистики, но очень большая доля населения живёт на зарплату от € 1,5 до € 2 тысяч. Минимальная зарплата, меньше которой нельзя платить работнику, в Словении составляет € 1277, но это вместе с налогами, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Российский футбол здесь ценят и уважают». Как наш тренер попал в Европу
Эксклюзив
«Российский футбол здесь ценят и уважают». Как наш тренер попал в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android