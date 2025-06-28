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Российский тренер: зарплата Облака — бюджет градообразующего предприятия в Словении

Российский тренер: зарплата Облака — бюджет градообразующего предприятия в Словении
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Тренер вратарей словенского «Ядран Декани» Борис Якубовский высказался о популярности голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака на родине.

Ян Облак, наверное, «бог» для Словении?
— Конечно! Из уст в уста передают его зарплату в «Атлетико» Мадрид. Якобы он получает € 400 тысяч в неделю. Для Словении это бюджет градообразующего предприятия. Это заоблачные цифры. Словенцы очень сильно им гордятся. Он легенда и знаменитость, — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ян Облак защищает цвета мадридского «Атлетико» с лета 2014 года. На родине вратарь выступал за клуб «Олимпия», из которого перебрался в португальскую «Бенфику» в 2010 году. Всего на счету 32-летнего голкипера 77 матчей в составе национальной команды Словении.

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