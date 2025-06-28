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Борис Игнатьев: Мусаев за пару лет заявил о себе, у него есть талант

Борис Игнатьев: Мусаев за пару лет заявил о себе, у него есть талант
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о признании Мурада Мусаева, возглавляющего «Краснодар», лучшим тренером минувшего сезона РПЛ.

«Выбор Мусаева лучшим тренером РПЛ логичен. Часто так бывает, что рассчитываешь, что кто-то из элитных будет на слуху, а появляются новые фамилии. Нельзя сказать, что Мурад только вчера начал себя проявлять. За пару лет он заявил о себе. Пробовал работать за границей, оставил о себе хорошее впечатление. У него под руками большая армия легионеров, с которыми находит общий язык. У него есть талант!» — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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