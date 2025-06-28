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Якубовский: если в России упадут зарплаты, все вратари из РПЛ будут востребованы в Европе

Якубовский: если в России упадут зарплаты, все вратари из РПЛ будут востребованы в Европе
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Экс-тренер вратарей словенской «Свободы» Любляна и тренер вратарей «Ядран Декани», воспитанник московского «Динамо» Борис Якубовский оценил перспективы российских вратарей в европейских чемпионатах.

«Сейчас Европа не так привлекательна, как в 1990-е. Когда «Спартак» или ЦСКА стали чемпионами в начале девяностых, из команд все разъехались. Сейчас в России есть хорошие зарплаты и условия. Мне кажется, что российские вратари не особо рвутся в Европу. Тот же Акинфеев мог же уехать в Европу? Мог! И играл бы на хорошем уровне. Ради чего ехать туда? Должна быть какая-то амбиция, чтобы ехать в Европу зачастую с понижением зарплаты, или должен позвать действительной большой клуб.

Если вдруг в России резко упадут зарплаты, я уверен, что все вратари из РПЛ будут востребованы в Европе. Если сейчас Агкацева позовут условные «Ювентус» или «Манчестер Сити», он спокойно поедет и будет играть. То есть вопрос не в уровне мастерства, а в желании. Будет желание — поедут, не будет желания — будут отлично себя чувствовать в России», — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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