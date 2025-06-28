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Рекордсмен Бундеслиги Мукоко стал футболистом «Копенгагена»

Рекордсмен Бундеслиги Мукоко стал футболистом «Копенгагена»
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Нападающий «Боруссии» Дортмунд Юссуфа Мукоко перешёл в «Копенгаген». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Прошедший сезон футболист провёл в «Ницце» на правах аренды, в футболке которой выходил в 11 матчах Лиги 1, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Французский клуб принял решение не активировать опцию выкупа исполнителя за € 18 млн.

Юссуфа Мукоко является самым молодым игроком Бундеслиги, выходившим на поле. Он дебютировал в игре с «Гертой» 21 ноября 2020 года в возрасте 16 лет и 1 дня.

«Копенгаген» по итогам прошлого сезона стал чемпионом Дании и взял Кубок страны.

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