В окружении Месси сообщили, что у игрока не было ни одного хорошего момента в «ПСЖ»

Человек из окружения бывшего нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси дал интервью авторитетному французскому изданию L’Equipe, в котором рассказал о двухлетнем пребывании аргентинского футболиста в Париже.

«В Париже у него не было ни одного хорошего момента. Лео не мог просто уйти. Он оказался в центре соперничества Неймара и Мбаппе. Более того, он чувствовал, что клуб защищает француза и не чествует его, несмотря на титул чемпиона мира. В «Барселоне» он был всем», — рассказал человек из окружения Месси.

Аргентинец выступал в составе французского гранда с 2021 по 2023 год. За этот период он принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: