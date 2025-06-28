Колыванов: Кордобу закономерно признали лучшим игроком сезона РПЛ, он тащил «Краснодар»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о признании нападающего «Краснодара» Джона Кордобы лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025.

«Кордобу закономерно признали лучшим игроком сезона РПЛ. Он реально тащил «Краснодар». Понятное дело, что, помимо него, ещё куча других игроков. Но второй год подряд «Краснодар» создаёт сумасшедшую конкуренцию «Зениту». А Кордоба, может, не так много забил, но провёл столько черновой работы! Сколько он выиграл борьбы, сделал передач, сбросов.

Это лидер команды. Он всё время в окружении защитников, которые на нём висят. Очень непросто выигрывать борьбу и цепляться, а многие атаки «Краснодара» строились через Джона. Я и ранее говорил, что Кордоба — один из тех, кто должен бороться за звание лучшего игрока», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в своей истории завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 67 очков в 30 турах, опередив «Зенит» на одно очко. Кордоба стал лучшим бомбардиром «быков», забив 12 мячей.