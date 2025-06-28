Игорь Колыванов: Мусаев однозначно лучший тренер сезона РПЛ — собрал и настроил команду

Бывший российский футболист Игорь Колыванов дал комментарий касательно признания Мурада Мусаева из «Краснодара» лучшим тренером по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

«Мусаев однозначно лучший тренер сезона. На мой взгляд, он провёл очень хорошую работу. В начале сезона «Краснодар» буксовал, проиграл «Зениту». Мы относились скептически, а Мусаев собрал команду, настроил ребят. Он провёл очень достойный чемпионат. В трудные моменты находил правильные слова, защищал футболистов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме Борис Игнатьев: Мусаев за пару лет заявил о себе, у него есть талант

Самые титулованные футбольные клубы России: