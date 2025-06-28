Тренер вратарей «Ядран Декани» Якубовский: российский футбол в Словении ценят и уважают

Тренер вратарей «Ядран Декани» Борис Якубовский рассказал об отношении к российскому футболу в Словении.

«Словенский футбол — часть югославского футбола, а югославы достаточно прилично играли в футбол. Учась на лицензию, я, конечно, узнал что-то новое, но также увидел, что владею какими-то знаниями, которых нет у словенцев, хотя у нас преподавали тренеры Высшей лиги и даже тренер вратарей сборной Словении, который тренирует Яна Облака. В целом словенские футболисты достаточно приличные, но, если брать вратарскую школу, мне есть о чём им рассказать из российского опыта.

Виталий Кафанов регулярно проводит семинары для тренеров вратарей. Там очень подробно и глубоко разбираются разные и иногда неочевидные моменты. Это очень хорошее подспорье и знания. Зачастую я своим вратарям объясняю какие-то нюансы из того, как принято действовать у российских вратарей, и по ним видно, что они многого не знали, хотя первый вратарь команды — 27-летний серб, который играл за юношеские сборные страны, а второй вратарь из академии хорватской «Риеки». Поэтому можно говорить, что русская вратарская школа существует. Когда узнают, что ты из России и воспитанник московского «Динамо», возникает интерес. В целом российский футбол в Словении ценится и уважается.

Словенцы до сих пор вспоминают «кошмар Марибора» 2009 года, когда наша сборная проиграла в стыковых матчах. Нам на курсах по лицензированию тренеров приводили пример: «Смотрите. Мы, такая маленькая страна, обыграли в 2009 году такую большую Россию с такой школой, игроками и возможностями. Какой это был праздник для всей Словении», — сказал Якубовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.