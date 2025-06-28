Роналду побеседовал с Жезушем, футболист хочет, чтобы он возглавил «Аль-Наср» — FM

«Аль-Наср» продолжает вести переговоры с Жорже Жезушем о его потенциальном назначении после отставки Стефано Пиоли. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, в последние часы португальский футболист пообщался с соотечественником. Подчёркивается, что Роналду хочет, чтобы 70-летний специалист стал новым тренером «Аль-Насра». Полноценное соглашение между Жезушем и саудовским клубом на текущий момент не достигнуто, однако переговоры между сторонами продвигаются положительно.

Последним местом работы португальского тренера был «Аль-Хиляль». Он возглавлял этот саудовский клуб с лета 2023 года по май 2025 года.

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